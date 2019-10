Congo : l’E2C renforce sa capacité à détecter et à résoudre les pannes des équipements souterrains

(Agence Ecofin) - L’Energie électrique du Congo (E2C), la compagnie électrique nationale du Congo-Brazzaville s’est dotée d’un véhicule de localisation de défauts souterrains. L’équipement lui permettra de détecter, avec une grande précision, les défauts des câbles souterrains moyenne et basse tension avant de démarrer les travaux de réparation. Le fournisseur du véhicule, la compagnie Megger assurera également la formation des employés de la compagnie pour son utilisation.

Ce nouvel outil permettra de moderniser et d’accélérer les processus de réparation des câbles souterrains par la compagnie. « On a constaté que le temps d’intervention face à une situation de panne était long. En ce qui concerne certaines pannes souterraines, il nous fallait toute une journée pour les chercher et les détecter. Ce véhicule a plusieurs avantages. Même sous les intempéries, les agents pourront ainsi faire une bonne recherche et étude afin de localiser la vraie source du problème », a affirmé Jules Souka, le directeur de l’E2C.

Il a été acquis dans le cadre du Projet eau, électricité et développement urbain mis en œuvre par la compagnie et financé avec l’appui de la Banque mondiale. L’objectif de ce projet est d’accroître durablement l’accès à l’énergie et à l’eau potable dans certaines zones ciblées à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Gwladys Johnson Akinocho