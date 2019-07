Nigeria : le gouvernement fédéral renégocie ses accords d’exportation d’électricité avec le Bénin et le Niger

(Agence Ecofin) - Le gouvernement fédéral nigérian négocie de nouveaux termes pour la fourniture en électricité de ses voisins que sont le Bénin et le Niger, annonce This Day. Les nouvelles négociations avaient pour objectif de s’assurer que la cession d’électricité à la Communauté électrique du Bénin (CEB) et à la Société nigérienne d’électricité (NIGELEC) se fasse selon les termes commerciaux appropriés.

Elle sera désormais faite selon les mécanismes de régulation basés sur le coût du service et le plafonnement tarifaire mis en place par la Commission nigériane de régulation du secteur électrique.

La démarche vise principalement à éviter à l’avenir l’accumulation des impayés par les pays importateurs. Elle permettra également de prendre en compte les changements intervenus dans l’organisation du secteur électrique national. Les anciens accords d’exportation d’électricité avaient en effet été conclus avec la Power Holding Company of Nigeria (PHCN) qui a depuis été liquidée. La Nigerian Bulk Electricity Trading, qui a mené les négociations, a repris à son compte ses prérogatives.

Rappelons que le Nigeria a actuellement une production d’environ 7 000 MW, mais n’en consomme que 5 000 MW à cause de l’étroitesse de la taille de son réseau électrique.

Gwladys Johnson Akinocho