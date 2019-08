Nigeria : la NNPC dévoile les consortiums qui lui livreront les 14 milliards de litres d’essence pour satisfaire la demande

(Agence Ecofin) - La société publique nigériane du pétrole (NNPC) vient de dévoiler la liste des 15 consortiums qui lui livreront les 14 milliards de litres d’essence supplémentaires, hors production locale, pour satisfaire la demande sur la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Cette annonce est le fruit d’un deal de swap pétrolier, signé il y a quelques semaines, entre les parties prenantes. Les compagnies ayant obtenu le contrat avec la NNPC se verront livrer du brut par la société et, en échange, lui livreront de l’essence pour compléter la production des raffineries locales. Ces dernières satisfont moins de 10% de la demande domestique.

Parmi les groupes bénéficiaires, on peut citer BP Oil International Ltd/AYM Shafa Ltd, Vitol SA/Calson-Hyson, Totsa Total Oil Trading SA/Total Nig. Plc, Gunvor International B.V/AY Maikifi Oil & Gas Co. Ltd, Trafigura PTE Ltd/A.A. Rano Nig Ltd et CEPSA S.A.U/Oando Plc.

La NNPC a assuré que la sélection de ces entreprises s’est faite en conformité avec l’engagement de la société à agir dans la transparence et la lutte contre la corruption. Dans un passé récent, l’attribution de ces contrats avait souvent fait l’objet de grands scandales de corruption.