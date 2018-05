Zimbabwe : la ZETDC donne 6 mois à ses débiteurs avant d’interrompre leur approvisionnement

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, les entreprises y compris les sociétés minières et les industriels qui doivent de l’argent au distributeur électrique national, seront privés d’énergie s’ils ne s’acquittent pas de leurs factures dans les six prochains mois.

« Dans l’intérêt du service de provision, la compagnie électrique met actuellement en place des mesures de contrôle de crédit vis-à-vis des débiteurs qui ne font aucun effort pour régler leurs factures ou qui se sont engagés à le faire au plus tard, le 31 mars 2018.», a affirmé la Zimbabwe Electricity Transmission and distribution Company dans un communiqué. Les dettes non recouvrées de la compagnie auprès des consommateurs s’élèvent à près de 1 milliard $ et cette dernière a des difficultés à les recouvrer.

Cette mesure prise pour remédier à la situation, fait partie d’un processus plus global. En effet, la somme de 1 million $ a déjà été récupéré auprès des consommateurs qui ont trafiqué leurs compteurs afin de payer peu ou pas de facture du tout. En outre, afin de réduire le nombre de vandalisme de ses infrastructures, la compagnie a également entrepris de changer les câbles en cuivre prisés par les vandales par des câbles en aluminium, ce qui lui a permis de s’économiser, environ 1 million $ supplémentaire.

Gwladys Johnson Akinocho