Ouganda : les recettes d’exportation d’électricité ont augmenté de 13 % en 2019

(Agence Ecofin) - Les recettes d’exportation d’électricité par l’Ouganda ont connu une hausse de 13 % au cours de l’année écoulée. Entre janvier 2019 et janvier 2020, le pays a exporté 320,3 MW d’énergie en direction de ses voisins, ce qui lui a rapporté 46 millions $. Sur la même période, un an plus tôt, il a exporté 228,8 MW d’électricité pour une recette de 40 millions $.

Les pays vers lesquels l’Ouganda exporte son électricité sont le Kenya, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Selon Pamela Nalwanga Byoruganda, la chargée des relations publiques de l’Uganda Electricity Transmission Company Limited, cette croissance a été portée par celle de la quantité d’énergie disponible.

Le pays dispose actuellement d’une capacité de 1 252,4 MW pour un pic de demande de 650 MW, soit environ la moitié de sa production. D’ici la fin de l’année en cours, cette capacité de production passera à 1 681 MW avec l’entrée en service de nouvelles centrales.

Gwladys Johnson Akinocho

