Bénin : Itron fournira 40 000 compteurs intelligents et une plateforme de paiement en ligne à la SBEE

(Agence Ecofin) - La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) vient de confier à Itron, la modernisation de son système de distribution électrique. La compagnie fournira 40 000 compteurs intelligents ainsi qu’une plateforme de gestion du prépaiement de l’énergie. Avec la mise à disposition de ces nouveaux équipements, les consommateurs béninois pourront payer leurs factures sur internet et depuis leur téléphone par le biais d’applications.

La SBEE qui dessert plus de 600 000 clients compte sur ces nouvelles infrastructures pour améliorer la collecte de son revenu. Les équipements serviront également de base au déploiement des applications d’automatisation de la distribution électrique ainsi qu’au renforcement de la résilience du réseau électrique national.

« Nous avons un nombre croissant de consommateurs qui utilisent l’électricité prépayée et nous sommes impatients de mettre en place la technologie d’Itron. Nous ambitionnons également d’équiper plus de clients avec les solutions de prépaiement afin d’améliorer la fourniture, l’efficacité et la fiabilité de l’énergie », a confié à Smart Energy, Adjamassouhon Wilfrid, l’un des cadres de la SBEE.

Gwladys Johnson Akinocho

