Cameroun : la ville de Yaoundé vit au rythme des coupures d’électricité suite à une panne géante

(Agence Ecofin) - Une part importante des populations de la ville de Yaoundé, la capitale camerounaise, vit désormais au rythme de coupures alternées d'électricité. ENEO la structure en charge de la distribution d'électricité (photo), et dont le premier actionnaire est Actis, une importante firme britannique de private equity, a diffusé un communiqué expliquant qu'une de ses importantes centrales de répartition dans la ville avait brûlé, causant cette perturbation de réseau

« Un plan de rotation de la fourniture d'électricité s'étendra en diminuant progressivement jusqu'à la fin du mois », peut-on lire dans le communiqué. En réalité, la situation de crise devrait durer entre 2 et 6 mois, le temps que prendra la reconstruction du poste de répartition. En attendant, le manque d'informations précises sur le planning de rotation ne va pas sans causer des désagréments.

Dans le quartier universitaire où abondent des petites et moyennes entreprises de services de reprographie, les promoteurs ont accusé le coup plus de 6 jours d'affilé sans avoir une explication précise. Certains ont déjà choisi de se mettre au groupes électrogènes, mais pour la grande majorité, on fait déjà le bilan des pertes. Plusieurs autres petits acteurs économiques qui dépendent du courant électrique disent leur inquiétude.

Aucune cause n'a été donnée quant aux origines de l'incendie. Mais les populations riveraines de ce poste ne semblent pas surprises, car les installations étaient perçues comme très vétustes. Il est difficile de savoir qui de l'actionnaire acquéreur ou de l'Etat, avait la responsabilité d'investir sur le renouvellement de l'équipement. Le cahier des charges de la concession n'est pas public.

L'accès à l'énergie demeure un défi majeur au Cameroun. De nombreuses initiatives du gouvernement, tant en terme d'investissement que d'amélioration du cadre législatif, ont été menées, mais leur efficacité reste attendue. De nombreuses localité situées en zone périurbaines manquent encore d'électricité fluide, et dans les grandes villes de Yaoundé et de Douala, les coupures restent fréquentes.

Idriss Linge