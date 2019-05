Zimbabwe : des délestages rotatifs de 10 heures mis en place afin de gérer le déficit énergétique

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, la compagnie électrique nationale a annoncé aujourd’hui, la mise en œuvre d’un plan de délestages rotatifs. Ces interruptions de la fourniture d’électricité dans le pays pourront durer jusqu’à 8 heures et toucheront l’ensemble des consommateurs, y compris le secteur minier.

Ces séries de délestages interviennent après la réduction à 358 MW de la production électrique du barrage de Kariba, que le pays partage avec la Zambie, à cause de la baisse du niveau de l’eau. Cette production représente environ 40% de l’énergie fournie par la centrale de 1 830 MW lorsqu’elle fonctionne à plein régime.

Cette sécheresse combinée aux problèmes du réseau tels que la vétusté des équipements, a réduit la production électrique du pays à 969 MW pour un pic de demande de 2 100 MW.

« La baisse de la production électrique sera gérée à travers des délestages de charge afin d’équilibrer la fourniture électrique avec la demande. Les délestages seront habituellement effectués entre 5 h et 10 h le matin et 17h et 22 h le soir. Cependant, ces durées pourraient être prolongées en cas d’augmentation du déficit afin d’éviter un effondrement du système.», a affirmé la compagnie de transmission et de distribution électrique (ZETDC).

Gwladys Johnson Akinocho