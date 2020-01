Cameroun : selon Eneo, les coupures de l’électricité sont dues à des tensions de trésorerie et à un déficit de poteaux bois

(Agence Ecofin) - « On note ces dernières semaines une recrudescence des coupures répétées et plus ou moins prolongées. Que se passe-t-il ? Quand va-t-on observer un retour complet à la normale ? » Voilà la question qu’Eneo Cameroon, entreprise en charge de la commercialisation de l’électricité au Cameroun, pose à son nouveau directeur général Eric Mansuy (photo), dans un récent entretien publié sur son site et relayé par Investir au Cameroun.

Réponse du DG : « Plusieurs raisons sont à l’origine de cette conjoncture pour laquelle nous exprimons tous nos regrets à nos clients. D’abord, il y a la situation financière dégradée de l’entreprise. Le secteur de l’électricité en général connaît une crise aigüe de liquidités. Pour Eneo, il s’agit de sérieuses tensions de trésorerie, dues à d’énormes impayés, qui nous empêchent d’honorer tous nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs. La conséquence la plus visible se traduit par les difficultés rencontrées dans l’approvisionnement quotidien en fuel de nos centrales thermiques, entrainant des délestages sporadiques dommageables pour notre clientèle, et plus globalement pour l’économie du pays ».

Selon Eric Mansuy, aux tensions de trésorerie, s’ajoute la rareté des poteaux bois notamment utilisés pour les dépannages. En cause, la situation sécuritaire précaire dans le Nord-Ouest, région où Eneo tirait toute sa matière première. De ce fait, la production des poteaux a baissé de plus de 90%. « Eneo a saisi les pouvoirs publics, à travers le ministère en charge des Forêts, qui a donné son accord de principe pour l’exploitation durable de certaines réserves d’eucalyptus à l’Ouest », tente néanmoins de rassurer le DG.

En attendant l’aboutissement de cette option, M. Mansuy informe que l’entreprise est en train de déployer sa stratégie de mix-poteaux. Elle consiste à réintroduire les poteaux en béton et métalliques aux côtés des poteaux bois. Dans ce sens, indique le responsable, Eneo a engagé et accompagne six entreprises locales pour la fabrication de poteaux en béton en vue de renforcer et sécuriser le réseau électrique.