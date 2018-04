Nigeria : plus de 190 projets de transmission et de distribution électriques en cours de finition

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, la Transmission Company of Nigeria (TCN) et la Niger Delta power Holding Company (NDPHC) inaugureront au cours des semaines à venir, plus de 190 projets de transmission et de distribution électriques. Cette information a été communiquée par Babatunde Fashola (photo), le ministre nigérian de l’Energie qui a affirmé que le gouvernement participe ainsi, à l’extension du réseau électrique national.

« Actuellement, il y a plus de 90 projets de transmission électrique visant à étendre le réseau électrique et qui seront en service dans les semaines et les mois à venir. Certains d’entre eux sont déjà achevés tandis que d’autres le sont presque.», a affirmé le responsable. Une centaine de projets de distribution électrique sont également en cours de mise en œuvre par la NDPHC, selon Babatunde Fashola.

Le ministre a également appelé les compagnies de distribution électrique à prendre des participations dans ces divers projets afin d’accélérer leur mise en service.

Rappelons que l’exigüité du réseau électrique fait actuellement perdre au Nigeria, 2 000 MW sur les 7 000 que ses installations sont capables de générer.

Gwladys Johnson Akinocho