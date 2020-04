Kenya : le gouverneur du comté de Machakos propose des exonérations sur l’électricité et l’eau pendant 6 mois

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le gouverneur du comté de Machakos, Alfred Mutua (photo) a appelé les compagnies électriques à mettre en place des exonérations sur l’électricité et l’eau pour faciliter la vie aux populations en ces temps de pandémie du coronavirus. Le responsable propose que ces exonérations se fassent pendant les six prochains mois.

« Cette exonération peut être appliquée jusqu’à un certain niveau de consommation jugé nécessaire pour que les ménages puissent s’éclairer et brancher leurs équipements domestiques. La surconsommation pourra alors être facturée tandis que les entreprises et les industries devraient également recevoir une remise de 50 % sur leurs factures pendant ce temps de ralentissement économique », a-t-il proposé.

Des mesures sociales, d’autant plus réalisables, car la Kenya Power a affiché un profit de 3,1 millions $ au cours de l’année budgétaire écoulée.

Alfred Mutua a également affirmé que son administration a programmé des exonérations sur l’eau pour les populations de Machakos entre mai et décembre 2020, tout en œuvrant à ce que l’ensemble des habitants de la région aient accès à une eau potable.

Gwladys Johnson Akinocho

