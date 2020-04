Nigeria : les DisCos s’engagent à fournir gratuitement de l’électricité à leurs abonnés pendant 2 mois

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, les 11 compagnies de distribution électrique (DisCos) du pays ont annoncé qu’elles œuvrent pour fournir gratuitement de l’électricité à leurs abonnés pendant deux mois. Dans un communiqué conjoint, elles ont affirmé que cette décision a pour objectif d’aider à réduire l’impact du Covid-19 sur les Nigérians.

« Les DisCos reconnaissent que les effets du virus sur l’économie et sur le quotidien des populations peuvent être importants. Conformément à notre engagement envers la nation, nous nous alignons sur les efforts de l’Assemblée nationale et du gouvernement fédéral pour limiter les difficultés auxquelles font face nos clients et les autres citoyens du pays », ont-elles affirmé.

Les distributeurs se sont également engagés à faire de leur mieux pour assurer une fourniture d’énergie plus efficiente en ces temps difficiles. Rappelons que le Nigeria a été le premier pays d’Afrique subsaharienne à signaler un cas de coronavirus fin février.

Gwladys Johnson Akinocho

