La BAD exclut CHINT Electric pour 3 ans pour fausses déclarations dans des appels à concurrence

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a suspendu la compagnie CHINT Electric.Co, spécialisée dans la fabrication d’équipements de transmission et de distribution électriques. En effet, une enquête du bureau d’intégrité et de lutte contre la corruption de la banque a révélé que la compagnie chinoise a falsifié son expérience ainsi que d’autres conditions de qualification afin de pouvoir participer à des marchés financés en partie par l’institution.

Pendant trois ans, elle ne pourra donc plus participer aux marchés dans lesquels la banque est impliquée en tant que bailleur de fonds, consultant, sous-contractant, fournisseur de biens ou de services. Cette suspension s’étend également aux marchés impliquant d’autres partenaires multilatéraux au développement, à savoir la Banque asiatique de développement, la banque africaine de reconstruction et de développement, la banque inter-américaine de développement et le groupe de la Banque mondiale.

« Les procédures d’acquisition de la banque ont pour but d’assurer une utilisation optimale des ressources financières de ses pays membres. Une fausse déclaration de la part d’une entreprise participant à l’un de ces marchés porte atteinte à la réalisation de cet objectif et est donc prise très au sérieux par la BAD », a affirmé Bubacar Sankareh, le directeur par intérim du bureau d’intégrité et de lutte contre la corruption.

Dans la période de suspension, la compagnie devra collaborer avec le bureau de la fraude de la BAD sur les dossiers sur lesquels portent les enquêtes. Une bonne coopération pourrait conduire à une réduction d’un an de la durée de la suspension.

Entre 2014 et 2017, la société a participé à sept appels à concurrence lancés dans trois pays que sont le Zimbabwe, l’Ethiopie et la Tanzanie.

Gwladys Johnson Akinocho