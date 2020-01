Nigeria : la Cour fédérale de Lagos suspend le processus d’augmentation du tarif électrique suite à une plainte

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, la Cour fédérale de Lagos a ordonné la suspension du processus d’augmentation du tarif électrique national. Cette décision fait suite à une plainte introduite par l’Incorporated Trustees of Human Right Foundation contre 15 acteurs du secteur électrique, dont le ministère de l’Énergie, la commission de régulation, la NBET, le bureau des entreprises publiques et les 11 compagnies de distribution électrique.

Le demandeur exige dans sa plainte, la suspension de la croissance de 40 % du tarif électrique, prévue par les autorités. « Les Nigérians souffriront de pertes monumentales puisque de nombreuses personnes ne seront pas capables d’avoir accès à l’électricité à ce tarif prohibitif », a expliqué l’organisation de droits humains. Elle estime également que cette décision arbitraire prise par les autorités mènera à des injustices profondes et empêchera les citoyens de jouir de leur droit fondamental à l’énergie.

Le processus de fixation du nouveau tarif, prévu pour entrer en service en avril 2020, est donc suspendu jusqu’au 20 janvier prochain, le temps que la cour puisse entendre les différentes parties.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

11/12/2019 - Nigeria : l’augmentation du tarif électrique est inéluctable, selon le ministre de l’Énergie