Afrique du Sud : Edcon se met sous administration provisoire au titre de la loi sur les faillites d’entreprises

(Agence Ecofin) - Edcon Holdings, l’un des plus grands distributeurs d’Afrique du Sud s’est placé récemment sous le régime de protection de la loi sur les faillites. C’est ce qu’a indiqué Grant Pattison, directeur général de la compagnie. Cette démarche s’explique par la mauvaise situation financière de l’entreprise liée notamment à la pandémie du coronavirus.

En effet, la compagnie a perdu plus de 2 milliards de rands (106,2 millions $) de chiffres d’affaires en raison du confinement appliqué par les autorités pour contenir le virus apparu au début du mois de mars dans le pays. D’un autre côté, Edcon qui a déjà épuisé ses réserves de liquidités n’a pas pu rembourser ses fournisseurs et ses créanciers durant les mois de mars et d’avril. La compagnie dont les magasins devraient ouvrir aujourd’hui, devrait garder le contrôle de ses opérations sous ce régime de protection.

« Nous travaillerons étroitement avec les spécialistes de la restructuration, les actionnaires et le gouvernement pour trouver un moyen de combler le déficit financier. J’espère que certaines de nos activités pourront se maintenir afin que nous continuions de servir les consommateurs », indique M. Pattison.

Pour rappel, la compagnie avait déjà annoncé avant même le début du confinement qu’elle cherchait une protection contre ses créanciers malgré la mobilisation de 2 milliards de rands dans le cadre d’un plan de restructuration en 2019.

Créé en 1929, Edcon est actif notamment dans la distribution de produits alimentaires et d’articles de prêt-à-porter à travers plusieurs enseignes que sont Edgars, Red Square et Jet. L’entreprise dispose d’une chaîne de 110 magasins et emploie 14 000 personnes de manière permanente.

