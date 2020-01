De Beers vend 545 millions $ de diamants pour son premier cycle de l’année

(Agence Ecofin) - Le groupe De Beers a enregistré des recettes de 545 millions $ pour son premier cycle de vente de diamants bruts de l’année 2020. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 426 millions $ générés par le dernier cycle de l’année dernière et aux 500 millions $ du premier cycle 2019.

La nouvelle politique adoptée par le groupe, consistant à permettre désormais aux acheteurs de refuser certains diamants dans chaque lot proposé, porte donc déjà ses fruits. Il faut également souligner que ces chiffres reflètent l’amélioration de la demande mondiale annoncée en novembre par la société.

Pour rappel, De Beers est le leader mondial du diamant avec des activités aussi bien dans l’exploration, l’exploitation et la commercialisation. Sur le continent africain, la société possède des mines en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana, où elle organise dix fois par an depuis 2013 ses sessions de vente.

