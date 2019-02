Lesotho : Lucapa réussit sa première vente de diamants provenant de Mothae

(Agence Ecofin) - Lucapa Diamond a enregistré des revenus de 5,3 millions de dollars australiens de la vente d’un lot de 5 411 carats de diamants bruts provenant de sa mine Mothae, au Lesotho.

Les diamants ont été récupérés lors de la mise en service de l'usine d’une capacité de traitement de 1,1 million de tonnes par an, au quatrième trimestre de 2018 et au cours du premier mois d'exploitation minière commerciale en janvier. Ils ont été vendus dans le cadre d'un appel d'offres et ont atteint un prix global de 707 $/ct pour le lot tout-venant.

« Le solide appel d'offres auquel nous avons assisté à Anvers pour ce premier colis commercial a certainement marqué l'arrivée de Mothae sur la scène internationale en tant que producteur de produits de qualité supérieure, en complément de ceux de notre mine de Lulo [en Angola, NDLR] », a déclaré Stephen Wetherall, DG de Lucapa.

Lucapa Diamond détient 70% de participation dans le projet Mothae, contre 30% pour le gouvernement lesothan. La compagnie est cotée à la Bourse ASX.

