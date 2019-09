L’Angola envisage de créer une bourse du diamant

(Agence Ecofin) - L’Angola examine la possibilité de créer une bourse pour remplacer Sodiam, l’entreprise publique qui commercialise la plupart des diamants produits dans le pays. C’est ce qu’a déclaré, cette semaine le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Diamantino Azevedo (photo), dans des propos rapportés par Macauhub.

S’il n’a pas donné de date concernant le projet du gouvernement, il a expliqué que l’idée est d’appliquer les pratiques de commercialisation des diamants, déjà utilisées dans d’autres pays.

« Nous étudions les modèles utilisés par d’autres pays et nous pensons qu’à l’avenir, nous aurons peut-être une bourse des diamants en Angola », a-t-il déclaré. Un des modèles à l’étude serait la bourse des diamants existante à Dubaï.

Cette nouvelle réforme s’inscrit dans un plus grand projet de restructuration du secteur minier angolais. L’Etat veut réorganiser tout le secteur en redéfinissant les rôles de son ministère et des sociétés minières publiques. Dans le cadre de ce programme, il est prévu la création d’une agence des ressources minérales qui servira de concessionnaire et de régulateur pour le secteur, alors que le gouvernement veut privatiser sa compagnie de diamants Endiama.

L’Angola est le deuxième producteur de diamants en Afrique, derrière le Botswana.

Louis-Nino Kansoun

