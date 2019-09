Afrique du Sud : les graviers de diamants de Marsfontein seront exploités par Eurafrican Diamond

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Botswana Diamonds a conclu avec Eurafrican Diamond Corp (EDC), un accord pour lui confier l’exploitation des graviers contenant du diamant et des stocks de matériaux résiduels sur son permis Marsfontein, en Afrique du Sud. L’accord inclut également des travaux d’échantillonnage en vrac sur le projet adjacent Thorny River.

Selon les détails fournis par la compagnie cette semaine, 25 % des recettes avant impôts que généreront les pierres spéciales (tout diamant de plus de 10,8 ct) et 15 % des autres pierres qui seront découvertes à Marsfontein reviendront à Botswana Diamonds et sa filiale Vutomi.

Pour le président de la société, John Teeling, ce nouveau partenariat ouvre la voie à la reprise de la production commerciale à Marsfontein et Thorny River.

« EDC a une riche histoire dans les domaines de l’exploitation et du traitement du diamant et bénéficie d’un excellent soutien technique et financier. En outre, les projets d’EDC et de Vutomi se complètent mutuellement […] », a-t-il déclaré.

Botswana Diamonds prévoit de commencer la production de diamants d’ici la fin de l’année.

