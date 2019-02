Botswana : Lucara a récupéré un nombre record de 829 pierres spéciales à Karowe en 2018

(Agence Ecofin) - En 2018, la mine botswanaise Karowe a livré un nombre record de 829 diamants de plus de 10,8 carats, totalisant 24 793 carats. C’est ce qu’a rapporté dans son bilan annuel, la compagnie détentrice du projet, Lucara Diamond, qui précise que ce chiffre inclut 33 diamants de plus de 100 carats et 5 de plus de 300 carats.

Lucara a dépassé ses prévisions de production pour l’exercice global, avec un total de 366 086 carats de diamants récupérés. La société a enregistré des revenus de 176,2 millions $, ce qui représente une hausse en glissement annuel si l’on exclut le produit de vente du diamant historique Lesedi La Rona récupéré en 2015 et cédé en 2017.

«Les investissements que nous avons effectués dans notre entreprise en 2018 ont permis de résoudre les problèmes d'élimination de déchets, de faire progresser nos plans d'expansion souterraine à Karowe et de réduire considérablement les risques et d'acheter une nouvelle entreprise de technologie complémentaire qui a le potentiel de générer d'importants flux de trésorerie futurs.», a déclaré Eira Thomas (photo), la PDG.

En 2019, Lucara Diamond prévoit de produire entre 300 000 et 330 000 carats de diamants.

Louis-Nino Kansoun

