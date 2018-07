Angola : Lucapa et ses partenaires obtiennent 2 millions $ de leur dernière vente de diamants à Lulo

(Agence Ecofin) - En Angola, la première vente de diamants alluviaux provenant de la mine Lulo pour le compte du deuxième trimestre, a généré des revenus bruts de 2 millions $. Lucapa Diamond et ses partenaires sur le projet ont rapporté mardi avoir vendu 2 527 carats à un prix moyen par carat de 800 $.

Lucapa a indiqué que la vente de juillet a exclu quatre grandes pierres « spéciales » blanches et une pierre spéciale rose, gardées pour les futures échéances de l’année. Il s'agit notamment de trois gros diamants blancs et d'une pierre de couleur, récupérés au premier semestre 2018, ainsi que d'un diamant de 114 carats récupéré plus tôt ce mois.

Au premier semestre 2018, Lucapa Diamond a vendu 15,9 millions $ de diamants provenant de la mine Lulo, réalisant un prix moyen de vente de 1 642 $/carat. La production de diamants était de 9 566 carats au cours de la période.

Lire aussi :

11/07/2018 - Angola : déjà 11 diamants de plus de 100 carats récupérés à Lulo