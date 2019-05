Lesotho : la mine Mothae livre un nouveau diamant de qualité gemme

(Agence Ecofin) - Lucapa Diamond a récupéré un nouveau diamant de qualité gemme pesant 126 carats à sa mine Mothae, au Lesotho. Il s'agirait du plus gros diamant récupéré à Mothae, depuis le début de l'exploitation commerciale en janvier de cette année, et la plus grosse gemme jamais récupérée à la mine.

La compagnie a indiqué, jeudi, que c’est sa sixième pierre de plus de 50 carats, récupérée sur le projet depuis le démarrage du programme d’échantillonnage en vrac en 2018. La récupération intervient peu après la découverte à Lulo (sa seconde mine, en Angola) d’un diamant de qualité gemme de 130 carats.

Lucapa Diamond détient 70% de participation dans le projet Mothae, contre 30% pour le gouvernement lesothan. La compagnie est cotée à la Bourse ASX.

