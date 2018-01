Lesotho : encore un diamant de plus de 100 carats découvert à Letšeng

(Agence Ecofin) - La compagnie cotée à Londres, Gem Diamonds a annoncé lundi qu’elle a découvert sur sa mie Letšeng au Lesotho, un nouveau diamant de 149 carats de couleur blanche exceptionnelle et de type IIa (connu pour sa pureté).

La gemme est la quatrième pierre de plus de 100 carats, récupérée sur la mine cette année et fait suite à la découverte la semaine passée de l’exceptionnel diamant de 910 carats, le plus gros de l’histoire de Letšeng. Avant cela, Gem Diamonds avait récupéré deux diamants de 100 et 117 carats.

Ce bon début d’année de Gem Diamonds démontre davantage, l’excellente richesse de Letšeng, connue pour être la mine au plus grand prix moyen par carat au monde. La mine produit régulièrement depuis 2006, plusieurs diamants blancs de qualité exceptionnelle.

Louis-Nino Kansoun