Afrique du Sud : BlueRock lève des fonds pour financer des travaux d'expansion à Kareevlei

(Agence Ecofin) - La compagnie minière BlueRock Diamonds a annoncé cette semaine, qu’elle a levé 500 000 £ en émettant 33 333 333 actions ordinaires au prix unitaire de 1,5p, pour financer son projet de diamant Kareevlei, en Afrique du Sud.

Les fonds serviront principalement au développement et à l’expansion des activités minières à Kareevlei. Si à ce jour, les opérations se sont focalisées sur la pipe de kimberlite KV02, la société prévoit de démarrer les travaux sur la pipe KV01 et l’incorporer au plan minier du projet. L’autre partie des fonds sera utilisée apprend-on pour continuer la mise à niveau des usines de traitement et de broyage afin d’améliorer les rendements.

«Nous sommes particulièrement ravis du potentiel observé à Kareevlei, alors que nous allons plus loin dans la pipe 2 (KV02, ndlr). Nous sommes impatients de continuer à étendre nos opérations et bientôt avoir des kimberlites disponibles de trois de nos cinq pipes identifiées.», a déclaré Adam Waugh, PDG de la compagnie.

Le projet Kareevlei contient cinq pipes de kimberlite diamantifère et héberge une ressource minérale inférée de 359 000 carats. Il est détenu par BlueRock Diamonds via sa filiale sud-africaine Kareevlei Mining.

Louis-Nino Kansoun