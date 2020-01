Botswana : Lucara s’associe à Louis Vuitton et HB pour polir le deuxième plus gros diamant brut de l’histoire

(Agence Ecofin) - Lucara Diamond, compagnie active sur la mine botswanaise de Karowe, a conclu un accord pour polir Sewelô, le deuxième plus gros diamant non taillé de l’histoire. L’accord a été conclu avec la maison de luxe Louis Vuitton et l’entreprise anversoise HB.

Selon les détails énoncés, la pierre de 1 758 carats, la plus grosse jamais découverte au Botswana, sera taillée et polie en une collection de plusieurs diamants. Lucara recevra un premier paiement (dont le montant n’a pas été divulgué) pour Sewelô, et conservera 50 % d’intérêts sur chaque diamant individuel issu du polissage. La compagnie prévoit de réinvestir 5 % du produit de vente au détail de la collection dans des initiatives communautaires au Botswana.

« Nous sommes ravis de nous associer à Louis Vuitton, la célèbre maison de luxe, pour transformer Sewelô […] en une collection de joaillerie fine qui commémorera cette découverte extraordinaire et bénéficiera directement aux communautés locales botswanaises », a commenté Eira Thomas, PDG de Lucara.

