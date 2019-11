Lesotho : la mine Mothae livre deux nouveaux diamants de plus de 100 carats

(Agence Ecofin) - Lucapa Diamond a annoncé lundi qu’elle a récupéré deux nouveaux diamants de plus de 100 carats sur sa mine Mothae, au Lesotho. Les diamants pèsent respectivement 220 et 127 carats, et sont la deuxième et la troisième pierre de plus de 100 carats que fournit la mine depuis son entrée en production commerciale en janvier 2019.

« Les diamants de 220 carats et 127 carats ont été récupérés lors du traitement des résidus. Bien qu’ils ne soient pas de haute qualité, ils continuent de souligner la capacité de Mothae à livrer de grosses pierres », a déclaré la société.

Mothae continue d’afficher de bonnes performances pour sa première année de production commerciale, avec un nouveau mois de production record de 3 096 carats en octobre. Le diamant de 220 carats est, apprend-on, le plus gros des trois diamants de plus de 100 carats livrés cette année par la mine.

Le projet est détenu à 70 % par Lucapa Diamond et à 30 % par le gouvernement du Lesotho.

