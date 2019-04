Afrique du Sud : le nouveau gros diamant récupéré par Petra à Cullinan pèse 209,9 carats

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Petra Diamonds a récupéré vendredi, un nouveau gros diamant sur sa mine Cullinan, en Afrique du Sud. De couleur blanche exceptionnelle (couleur D) et sans aucun signe d’impureté (type II), la pierre de qualité gemme pèse 209,9 carats.

Il s'agit du troisième diamant de couleur D, de type II et de qualité gemme pesant plus de 100 ct récupéré depuis mars sur la mine et du quatrième diamant du genre découvert à Cullinan au cours de l'exercice financier en cours. Le dernier en date est une pierre de 425,10 carats récupérée fin mars.

Selon la société, cette nouvelle découverte démontre une fois de plus, la prévalence de ces types de diamants dans le gisement de Cullinan. Elle compte vendre la pierre au cours de son prochain cycle de vente, ainsi que le diamant de 425 ct.

