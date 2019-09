Botswana : Lucara récupère un nouveau diamant de 123 carats à Karowe

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Lucara Diamond a récupéré un nouveau diamant blanc de qualité gemme, de type II et pesant 123 carats à sa mine Karowe, au Botswana. C’est le 29e diamant de plus de 100 carats que fournit la mine cette année, y compris huit pierres de plus de 200 carats.

Selon les détails publiés mercredi par la société, la nouvelle gemme a été récupérée à l’unité de traitement EM/PK(S) du lobe sud, la même unité qui a déjà livré les gros diamants Lesedi La Rona (1 109 carats) et Sewelô (1 758 carats). Ces deux pierres sont les deux plus gros diamants découverts au Botswana à ce jour, le plus gros jamais découvert restant Cullinan (pierre exhumée en Afrique du Sud en 1905).

« Lucara est satisfaite du rendement solide continu de la mine et de la récupération constante de diamants de grande taille et de haute qualité qui représentent plus de 70 % des revenus totaux de la compagnie », a commenté le PDG Eira Thomas.

