Botswana Diamonds lance une étude exploratoire à Thorny River

(Agence Ecofin) - La compagnie minière listée sur AIM et BSE, Botswana Diamonds, a annoncé jeudi le démarrage d’une étude de portée sur son projet de diamant Thorny River, qui englobe les propriétés Frischgewaagt, Hartbeesfontein et Doornrivier, en Afrique du Sud. Cela fait suite à la réalisation durant les 12 derniers mois, d’un certain nombre de travaux de forage, de géophysique et d’échantillonnage sur le gisement.

L’objectif de l’étude dont la durée est estimée à 6 mois, est de déterminer le potentiel commercial du projet. Elle permettra également d’affiner les volumes de diamants disponibles sur le site, les teneurs et la valeur par tonne de minerai. Le point critique portera sur l’évaluation des options d’exploitation et de traitement.

«Nous sommes maintenant convaincus d’avoir une meilleure compréhension de la géologie et des paramètres du gisement de Thorny River. Ce qui est en train d’émerger, c’est un projet avec des paramètres semblables à la mine de Klipspringer voisine.», indique le président John Teeling (photo).

En dehors de l’Afrique du Sud, Botswana Diamonds opère également au Botswana où elle est en partenariat de coentreprise avec le géant russe Alrosa.