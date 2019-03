Lesotho : la mine Mothae livre son 4ème diamant de plus de 50 carats

(Agence Ecofin) - La mine lesothane Mothae a livré cette semaine son quatrième diamant de plus de 50 carats depuis l’entrée en production de son usine de traitement. Il s’agit d’une pierre d’un poids de 83,9 carats. Elle fait suite aux récupérations d’un diamant de 51,2 carats en février et des pierres spéciales de 78 et 89 carats du programme d’échantillonnage en vrac de 2018.

Selon le DG de Lucapa Diamond, Stephen Wetherall, si la pierre n’est pas de qualité gemme, elle continue de démontrer la richesse en pierres de grande taille du gisement.

« La proportion de pierres de grande taille de notre production commerciale récemment amorcée à la nouvelle usine Mothae justifie les raisons pour lesquelles Lucapa a investi dans cette deuxième ressource de grande valeur pour compléter la production de sa mine Lulo en Angola », a déclaré M. Wetherall

Lucapa Diamond détient 70% de participation dans le projet Mothae, contre 30% pour le gouvernement lesothan. La compagnie est cotée à la Bourse ASX.

