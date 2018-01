Lesotho : Gem Diamonds découvre à Letšeng le 5e plus gros diamant de l’histoire

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Gem Diamonds a annoncé lundi, la récupération d’un nouveau diamant de qualité exceptionnelle et pesant 910 carats, sur sa mine Letšeng, au Lesotho. La pierre, considérée comme le cinquième plus gros diamant de qualité «gemme» jamais découvert, est de couleur D (blanc exceptionnel) et de type IIa, une catégorie très recherchée englobant les diamants de plus grande pureté existants.

«Depuis l’acquisition de Letšeng par Gem Diamonds en 2006, la mine a produit quelques-uns des plus remarquables diamants au monde, incluant le Lesotho Promise, une pierre de 603 carats. Cependant, ce diamant de qualité exceptionnelle est le plus gros extrait à ce jour et illustre la qualité inégalée de la mine.», commente Clifford Elphick, le PDG de la compagnie.

A la bourse de Londres lundi matin, la découverte a été saluée par une hausse de 14% de la valeur des actions de la compagnie. Selon l’analyste Ben Davis, du cabinet Liberum Capital, la pierre pourrait valoir jusqu’à 33 millions d’euros.

Le plus gros diamant découvert au monde à ce jour reste le «Cullinan», une pierre de 3 106 carats exhumée en Afrique du Sud, en 1905. En deuxième position arrive «Lesedi La Rona», une pierre de 1 111 carats récupérée en 2015 par Lucara Diamonds sur sa mine Karowe, au Botswana.

Louis-Nino Kansoun