Lesotho : Gem cède un diamant rose de 13 ct à 8,7 millions $

(Agence Ecofin) - Un diamant rose de 13 carats provenant de la mine lesothane Letšeng, a été vendu pour 8,75 millions de dollars. Le prix moyen par carat était de 656 933 $, un record pour un diamant de Letšeng.

Letšeng est la mine au plus grand prix en dollar par carat au monde. Elle est détenue à 70% par Gem Diamonds qui possède également, en Afrique, le projet Ghaghoo, actuellement en régime de maintenance et entretien au Botswana.

En 2018, la mine a produit plus de 10 diamants de plus de 100 carats. Le plus gros reste la pierre de 910 carats, considérée comme le 5e plus gros diamant de qualité gemme jamais découvert.

