Namibie: Namdeb Holdings vend sa mine Elisabeth Bay à un consortium local

(Agence Ecofin) - Namdeb Holdings, la coentreprise entre le gouvernement namibien et De Beers, a annoncé jeudi qu’elle a vendu sa mine de diamants Elizabeth Bay et les actifs marins associés au consortium local Lewcor Group. Le montant de la transaction est de 120 millions de dollars namibiens (environ 8,5 millions $), avec un potentiel de hausse à 180 millions de dollars namibiens (12,7 millions $) sous réserve de plusieurs facteurs.

Namdeb a mis la mine sur le marché alors qu’elle avait dû arrêter les opérations en septembre 2018, car celle-ci n’était plus économiquement exploitable. Suite à un récent examen, la compagnie a conclu que la meilleure façon d’assurer un avenir plus long à la mine, dont la durée de vie prévue arrive à terme en 2019, était de trouver un opérateur à moindre coût plus approprié. Ce dernier devait être capable de « prendre en charge les opérations au-delà de 2019, de protéger les emplois et de contribuer durablement à l’économie namibienne ».

« Un processus rigoureux et indépendant a permis à Namdeb de choisir une société qui possède non seulement les bonnes références minières et financières, mais qui s’engage également à respecter ses futures obligations sociales et environnementales », a déclaré le président de Namdeb, Chris Nghaamwa.

La mine, située le long de la côte sud-ouest de la Namibie, près de la ville de Lüderitz, emploie environ 160 personnes et a produit environ 200 000 carats de diamants en 2017.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

09/02/2018 - Namibie : Namdeb Holdings met sa mine Elizabeth Bay sur le marché