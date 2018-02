Lesotho : Lucapa Diamond récupère ses premiers diamants à Mothae

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Lucapa Diamond a annoncé lundi, qu’elle a récupéré ses premiers diamants sur la mine de kimberlite de Mothae qu’elle détient à 70%. Parmi les pierres extraites grâce à des essais, la plus grosse pèse 6,6 carats.

Lucapa a indiqué que les récupérations ont été réalisées via les infrastructures et l’usine d’échantillonnage en vrac existantes à Mothae. Ces dernières ont été rénovées plus tôt que prévu, dans le cadre du programme d’échantillonnage précédemment annoncé par la société.

Par ailleurs, La compagnie listée sur ASX a déclaré que la construction de l’usine de traitement de 150 tonnes par heure, incluant un circuit XRT de récupération de gros diamant, continue d’avancer. La mise en service complète et le démarrage de la production commerciale sont prévus pour le deuxième semestre 2018.

Une fois en production, la mine Mothae devrait livrer annuellement 498 000 carats sur une durée de vie de 13,5 ans.

Louis-Nino Kansoun