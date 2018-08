Botswana : 253 diamants spéciaux récupérés à Karowe au deuxième trimestre

(Agence Ecofin) - Au deuxième trimestre 2018, Lucara Diamonds a récupéré 253 diamants de plus de 10,8 carats à sa mine Karowe, soit 10,5% du total de carats récupérés. Il s’agit, apprend-on, du plus grand nombre de pierres spéciales découvertes à la mine sur un trimestre, depuis le début de la production.

«La mine Karowe a continué par bien performer au deuxième trimestre, soutenue par la récupération continue et constante de diamants spéciaux.», a commenté Eira Thomas, CEO de Lucara Diamonds.

La compagnie a traité au total, durant la période, 700 000 tonnes de minerai et 4,4 millions de tonnes de déchets. Elle a récupéré 11 diamants de plus de 100 carats, y compris trois pierres pesant plus de 300 carats.

La mine Karowe est réputée pour être un producteur régulier de diamants exceptionnellement rares et de grande taille. Lucara y a découvert, en novembre 2015, « Lesedi La Rona », le deuxième plus gros diamant jamais découvert, qu’elle a vendu en 2017 à 53 millions $.

