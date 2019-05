Botswana : record de volume de minerai traité à Karowe au premier trimestre

(Agence Ecofin) - Entre janvier et mars 2019, la compagnie minière Lucara Diamond a traité à sa mine botswanaise Karowe, 0,76 million de tonnes de minerai, le plus grand volume traité sur un trimestre de toute l’histoire du projet. Elle a récupéré 132 336 de carats, qui comprennent 170 pierres spéciales (pesant plus de 10,8 carats).

Au cours de la période, la société a produit sept diamants de plus de 100 carats, dont deux gemmes blanches de 240 carats et 223 carats. «L'accent mis par Lucara sur l'excellence opérationnelle lui a permis de réaliser un autre trimestre solide, en atteignant ses objectifs en ce qui concerne le volume de minerai extrait et traité ainsi que les carats produits.», a commenté le PDG, Eira Thomas.

La mine Karowe est réputée pour être un producteur régulier de diamants exceptionnellement rares et de grande taille. Lucara y a découvert en avril 2019, le deuxième plus gros diamant de l’histoire, une pierre de 1 758 carats.

