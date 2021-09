Diamants : le russe Alrosa étend sa présence africaine à la RDC, grâce à un accord avec la société MIBA

(Agence Ecofin) - Alors que son rival De Beers exploite les diamants dans quatre pays africains, le russe Alrosa dépend surtout des grands gisements de son pays d’origine. La compagnie tente depuis quelques années de changer la donne et après avoir acquis des projets au Zimbabwe, elle vise désormais la RDC.

Le géant russe du diamant Alrosa a annoncé le 9 septembre la conclusion d’un protocole d’accord avec la Société minière du Bakwanga (MIBA), l’un des principaux producteurs de diamants en RDC. L’objectif, apprend-on, est d’accroitre la coopération commerciale, technologique, scientifique et technique entre les deux parties.

Plus précisément, l’accord permettra notamment à Alrosa de participer à l’exploration puis à la production de diamants en RDC, dans le respect des normes d’approvisionnement responsable en la matière. Cette coopération pourrait se traduire par la formation d’une coentreprise entre les deux sociétés et un investissement d’Alrosa dans le pays d’Afrique centrale, perspective qui réjouit déjà les autorités.

« Le partenariat stratégique entre Alrosa et MIBA créera une valeur importante pour l’industrie minière congolaise, son économie et sa population. Ce partenariat renforcera également les relations entre la Russie et la RDC et ouvrira la voie à une coopération plus poussée entre les deux pays », a commenté l’homme d’affaires Kacy Grine, conseiller du gouvernement congolais sur ce dossier.

Si cet accord favorise le développement de l’industrie minière du diamant en RDC en mettant par exemple à disposition de la MIBA les ressources humaines et techniques d’Alrosa, il permet surtout au géant russe de gagner potentiellement des intérêts sur les gisements du 4e producteur mondial.

Contrairement à son rival De Beers très présent dans l’exploitation du diamant en Afrique, les intérêts d’Alrosa dans la production se limitent en effet à l’Angola. Le géant russe a en outre acquis des projets d’exploration au Zimbabwe, mais n’y extrait pas encore de diamants.

Emiliano Tossou

