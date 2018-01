Lesotho : Gem Diamonds récupère deux nouveaux diamants de plus de 100 carats à Letšeng  

(Agence Ecofin) - La compagnie minière listée sur LSE, Gem Diamonds, a annoncé lundi qu’elle a récupéré deux nouveaux diamants pesant respectivement 100 et 117 carats sur son projet Letšeng au Lesotho. Les pierres sont de couleur D, blanc exceptionnel, et de type IIa, catégorie très recherchée et englobant les diamants de plus grande pureté existant.

Ces nouvelles découvertes qui augurent d’une belle année pour la compagnie et les parties prenantes du projet dont le gouvernement lesothan, ne sont pas anodines.

La mine Letšeng est connue pour sa capacité à produire des diamants blancs de qualité exceptionnelle. Depuis son acquisition en 2006 par Gem Diamonds, elle a produit 4 des 20 plus gros diamants de qualité gemme jamais récupérés.

Hormis Letšeng au Lesotho, Gem Diamonds est également actif sur le projet de diamants de Ghaghoo, au Botswana.