Angola : Lucapa Diamond organisera son premier appel d’offres international pour les diamants de Lulo

(Agence Ecofin) - En Angola, la compagnie minière Lucapa Diamond et ses partenaires sur le projet Lulo, ont annoncé vendredi que les diamants de la mine feront l'objet d'un appel d'offres international inaugural historique. Cela s’inscrit dans le cadre des nouvelles lois angolaises sur la commercialisation des diamants qui viennent d'être approuvées par le président Joao Lourenco, et le Conseil des ministres.

Ainsi, apprend-on, Sociedade Mineira Do Lulo (SML), filiale gérant le projet, présentera et vendra les sept grands et exceptionnels diamants de Lulo en stock dans le cadre de l’appel d’offres qui se tiendra dans les locaux de Sodiam (société publique angolaise de commercialisation) à Luanda en janvier 2019. Les sept diamants en question comprennent des pierres précieuses blanches de type IIa de couleur D pesant jusqu'à 114 carats et une pierre rose de 46 carats.

Les partenaires de la mine, en collaboration avec Sodiam, inviteront les principaux diamantaires internationaux et les grands fabricants de pierre à participer à ce premier appel d'offres des diamants exceptionnels de la mine.

«Lucapa et ses partenaires sont extrêmement enthousiastes et fiers que les diamants de notre mine de Lulo aient été choisis pour commencer un nouveau chapitre de l'histoire de l'extraction de diamants en Angola.», a déclaré le DG, Stephen Wetherall (photo).

La nouvelle politique de commercialisation des diamants fait partie des mesures introduites par le nouveau président angolais Joao Lourenco, dans le but exprès d'accroître les investissements étrangers directs dans le secteur des diamants en Angola.