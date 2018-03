Lesotho : 6e diamant de plus de 100 carats découvert à Letšeng en 2018

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Gem Diamonds a annoncé mercredi la récupération à la mine Letšeng (Lesotho) de son sixième diamant de plus de 100 carats de l’année 2018.

Il s’agit d’une pierre de 152 carats, de couleur blanche exceptionnelle et de type IIa, une catégorie de diamants reconnus pour leur pureté.

Parmi les autres pierres de plus de 100 carats récupérées à Letšeng cette année, il faut citer l’exceptionnel diamant de 910 carats découvert en janvier et plus gros diamant de l’histoire de la mine.

La pierre considérée comme le 5e plus gros diamant de qualité gemme jamais découvert, présentait les mêmes caractéristiques (couleur et type) que le nouveau diamant de 152 carats.

La mine Letšeng fait partie des projets qui animent le plus l’actualité de l’industrie des diamants en Afrique, avec celles de Karowe gérée par Lucara Diamonds au Botswana, et Lulo opérée par Lucapa Diamond en Angola.

