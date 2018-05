Zimbabwe : Botswana Diamonds et Vast Resources veulent collaborer pour l’exploitation des diamants

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Botswana Diamonds a annoncé cette semaine, qu’elle a signé un mémorandum d’entente pour collaborer avec Vast Resources dans le secteur des diamants au Zimbabwe.

Les deux sociétés ont convenu d’échanger des informations provenant d’anciennes explorations sur des zones potentiellement riches en diamants et former une entité ad hoc, dans le but de développer et d'exploiter conjointement des ressources diamantifères dans le pays.

«Le Zimbabwe est un pays avec un excellent potentiel diamantifère. Botswana Diamonds et Vast Resources ont toutes deux, une vaste expérience et connaissance du pays. Cela offre des opportunités d’entreprises dont les deux veulent tirer le meilleur parti.», commente le président de Botswana Diamonds, John Teeling (photo).

Les deux compagnies sont cotées sur le marché AIM de la Bourse de Londres.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

23/04/2018 - Zimbabwe : Vast Resources acquiert 23,75% de participation dans le projet d’or Eureka

14/02/2018 - Botswana Diamonds lève 500 000 £ pour l’exploration en Afrique