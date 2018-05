Angola : Lucapa récupère une pierre rose de 46 carats, le plus gros diamant de couleur du projet Lulo

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Lucapa Diamonds et ses partenaires sur le projet Lulo (Angola) ont annoncé jeudi, la récupération sur la mine d’un diamant rose de qualité gemme pesant 46 carats. Il s’agit, apprend-on, du plus gros diamant de couleur de qualité «gemme» récupéré à ce jour à la mine, éclipsant la pierre jaune de 43 ct et la pierre rose de 39 ct découvertes respectivement en janvier dernier et en septembre 2016.

Dans un communiqué publié sur son site, Lucapa précise que le diamant de 46 ct a été récupéré au nouveau Bloc Minier 4, une zone située non loin de son usine de traitement. «La récupération fréquente de diamants de grande valeur provenant de nouvelles zones le long de la vallée de Cacuilo River, continue d'illustrer le caractère unique et le potentiel de la concession de diamants de Lulo.», a-t-elle déclaré.

Lucapa a déjà récupéré dix diamants de plus de 100 ct à Lulo, les deux plus gros étant des pierres blanches de type Ila d'Angola, pesant 404 ct et 227 ct.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

07/03/2018 - Lesotho : 6e diamant de plus de 100 carats découvert à Letšeng en 2018