Le déficit d’approvisionnement de cuivre prévu pour l’année 2019 se confirme

(Agence Ecofin) - Le marché mondial du cuivre devrait terminer l’année 2019 avec un déficit d’approvisionnement. Les craintes des acteurs du secteur ont pris ces derniers jours de l’ampleur avec la grève des travailleurs de Chuquicamata (Chili), l’une des plus grandes mines de cuivre au monde.

Dans un entretien accordé à Bloomberg, Juan Carlos Guajardo, directeur exécutif d’une firme de conseil basée à Santiago (la capitale chilienne), a indiqué que la grève risque de faire perdre des milliers de tonnes supplémentaires à un marché déjà en difficulté.

Le risque est encore plus grand quand on sait qu’elle dure depuis plus de dix jours et qu’on ne voit aucun signe d’entente entre Codelco (compagnie chilienne qui gère la mine) et les syndicats de travailleurs.

« Codelco a clairement indiqué qu'elle offrait les meilleures conditions possible pour les travailleurs. Et les travailleurs disent que la seule façon de mettre fin à ce conflit n'est pas d'augmenter les primes, mais de créer des conditions égales entre les travailleurs existants et les nouveaux », a expliqué M. Guajardo.

Cette situation vient s’ajouter à d’autres perturbations de l’approvisionnement mondial survenues plus tôt dans l’année. On peut ainsi citer les fortes pluies dans le désert aride du nord du Chili et les protestations soutenues de deux mois des communautés autochtones à la mine Las Bambas gérée par MMG au Pérou, ou encore les arrêts de production de plusieurs fonderies en Zambie suite à un conflit entre le gouvernement et l’industrie.

« Bien que nous nous attendions à une période prolongée de frictions commerciales, le cuivre luttera pour figurer dans les bons livres des répartiteurs d’investissements. Mais le déficit que le marché du cuivre attend depuis des années est maintenant là », déclare l’analyste Colin Hamilton.

La part de l’Afrique dans la production mondiale est toujours portée par le duo RDC-Zambie.

Louis-Nino Kansoun

