Zambie : vers un rachat de First Quantum Minerals ?

(Agence Ecofin) - La compagnie minière First Quantum Minerals, active en Zambie sur la plus grande mine de cuivre d’Afrique, susciterait de l’intérêt sur le marché mondial, rapporte vendredi Bloomberg. Selon l’agence, l’entreprise qui a perdu la moitié de sa valeur sur les cinq dernières années et dont la capitalisation boursière s’élève actuellement à 7,7 milliards de dollars canadiens, examine la question avec des conseillers.

Si les sources de Bloomberg précisent qu’elle n’a pas encore reçu d’offres officielles de rachat, aucune décision finale n’aurait encore été prise par la compagnie. Alors qu’elle n’a fait aucune annonce officielle sur le sujet ni publié de communiqué majeur ces derniers jours, il est important de noter que le cours de ses actions a augmenté jusqu’à 15%, jeudi, à la bourse de Toronto. Ses actions ont clôturé la journée à 11,16 dollars canadiens, soit une hausse de 10,34%.

First Quantum, comme les autres compagnies opérant sur le sol zambien, a été en désaccord avec le gouvernement au sujet de l’augmentation des taxes minières. La compagnie, qui opère sur les mines de cuivre Kansanshi et Sentinel, avait indiqué qu’elle risquait de licencier 2 500 employés si l’Etat allait au bout de ses réformes.

Notons que la mine zambienne Kansanshi est la plus grande mine de First Quantum et a représenté plus de la moitié des revenus de la société en 2017. La compagnie possède également des actifs en Espagne, en Australie, et en Amérique centrale.

Louis-Nino Kansoun

