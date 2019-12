Les analystes sont unanimes : les cours du cuivre devraient retourner à la hausse en 2020

(Agence Ecofin) - Après une année 2019 difficile, le cuivre pourrait connaitre un meilleur sort en 2020 avec des cours à la hausse. C’est ce que pensent la plupart des analystes du marché, qui s’attendent à un « décollage » du métal rouge en raison notamment de l’augmentation prévue de la demande en Chine.

Le cuivre a souffert cette année, frappé par les tensions géopolitiques et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui ont affaibli la demande mondiale de métaux communs en faveur des métaux précieux. Le marché a également été affecté par les mauvaises performances dans le secteur immobilier chinois, premier consommateur mondial. Cependant, la donne devrait changer d’ici 2020 grâce aux mesures gouvernementales de relance du secteur et à l’accord commercial intérimaire avec les États-Unis.

« Le métal semble sur le point de décoller en raison de stocks faibles, de positions courtes élevées, de contraintes d’offre et d’une meilleure demande », a écrit Christopher LaFemina, analyste chez Jefferies, dans une note à ses clients, relayée par Bloomberg. Pour Goldman Sachs, le cuivre est « prêt à rebondir » en 2020 en raison de la forte croissance en Chine. Même son de cloche du côté de Morgan Stanley, Bank of America et Citigroup, qui ont également des attentes positives pour le cuivre.

Il faut espérer que ce regain de forme du marché profite à la RDC et à la Zambie, les deux premiers producteurs africains.

