RDC : après le cobalt, Katanga Mining suspend les exportations de cuivre de sa mine Kamoto

(Agence Ecofin) - La filiale de Glencore, Katanga Mining, a annoncé mercredi que ses exportations de cuivre de sa mine Kamoto, en RDC, ont été temporairement suspendues sur instruction de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), en raison d’un «supposé» défaut de déclaration et de paiement de droits sur 6 650 tonnes du métal rouge en décembre 2014 et janvier 2015.

Cela intervient une semaine après l’annonce par la société de la suspension temporaire des exportations et ventes de cobalt de la mine, après avoir détecté de faibles niveaux de radioactivité dans son produit.

Le différend avec la DGDA découlerait, apprend-on, d’une surestimation de la production de cathodes de cuivre de 6 650 tonnes en décembre 2014, provisoirement facturée par la société à 43 millions $, le 31 décembre 2014.

Toutefois, dans ses états financiers consolidés, retraités pour les exercices terminés les 31 décembre 2015, 2016, la compagnie a éliminé la comptabilisation de la production de cathodes surévaluée et la facturation provisoire de 43 millions $.

«Bien que les 6 650 tonnes de cathodes de cuivre en cause n'aient pas été produites par KCC (filiale active à Kamoto, NDLR) en 2014 ou exportées en 2015, la DGDA affirme que KCC n'a pas payé les droits à l'exportation sur l'exportation de ces lots de cuivre.», a déclaré Katanga Mining dans un communiqué où elle précise que l’organisme réclame également des pénalités en raison du prétendu défaut de paiement.

La société a indiqué qu’elle a engagé des discussions avec la DGDA pour résoudre le litige, qui devrait avoir une «incidence négative» sur sa production et ses revenus.

Louis-Nino Kansou

Lire aussi :

08/11/2018 - RDC : Katanga Mining suspend les ventes de cobalt de sa mine Kamoto