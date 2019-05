Zambie : l’Etat veut récupérer deux puits miniers de Glencore en fin d’exploitation

(Agence Ecofin) - La Zambie veut ordonner à Glencore de confier à des entrepreneurs locaux, le contrôle de deux puits de cuivre que sa filiale Mopani Copper Mines a prévu de fermer. La compagnie a indiqué vendredi que les puits (Central Shaft et North Shaft) de Mindola ont atteint la «fin de leur vie économique» et qu’elle les mettra en régime de maintenance et entretien.

«Le gouvernement zambien a envoyé une équipe de géologues et d’ingénieurs à la mine pour vérifier les raisons de la fermeture prévue», a déclaré le ministre des Mines Richard Musukwa à la chaine ZNBC TV, indiquant que la question de fermeture est en train d’être étudiée.

Pour rappel, le secteur minier zambien est en proie à quelques tensions depuis le début de l’année et l’introduction par l’Etat de réformes qui augmentent les impôts miniers et redevances. Plusieurs compagnies suspendent leurs opérations, d’autres envisagent des fermetures alors que des milliers d’emplois sont menacés.

