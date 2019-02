Xtract Resources s’intéresse au secteur minier zambien

(Agence Ecofin) - Xtract Resources veut investir sur l’or et le cuivre en Zambie. La compagnie a conclu avec un consortium un protocole d’accord pour entreprendre conjointement des travaux d’exploration sur le projet de cuivre/or Matrix.

« Le potentiel d'exploration du fer, du cuivre et de l'or en Zambie n'a pas été pleinement exploré et plusieurs opportunités très prometteuses existent. Nous avons déterminé que le projet Matrix présente un potentiel élevé et nous étudions actuellement d'autres domaines qui présentent un potentiel similaire », a déclaré le président exécutif, Colin Bird.

Active jusque-là sur l’or au Mozambique, Xtract Resources entend s’étendre sur le continent et se servir du cuivre pour se protéger contre la volatilité de l’or. Elle investira dans l’exploration à Matrix, avec comme objectif de définir une ressource minérale dans un délai de 24 mois.

