RDC : Nzuri Copper lève de nouveaux fonds pour son projet Kalongwe

(Agence Ecofin) - Tembo Capital Mining, l’actionnaire principal de Nzuri Copper, lui a octroyé un prêt de 3 millions de dollars australiens pour faire avancer son projet de cuivre/cobalt Kalongwe, en RDC.

Le prêt non garanti aura une date d'échéance de neuf mois et sera assorti d'un taux d'intérêt de 10 % par année.

La compagnie compte se servir des fonds pour financer un certain nombre d’activités en cours, avec pour but de commencer la construction. Les activités comprennent la finalisation des discussions avec les financiers, la négociation d’accords de prélèvement et d’un contrat d’ingénierie et d’approvisionnement.

« Le financement renforcera le bilan de la société, ce qui lui permettrait de maintenir la dynamique actuelle de ses activités de financement et d’avant-projet à Kalongwe, sans avoir à procéder à une levée de fonds dilutive dans les conditions actuelles du marché », a déclaré le PDG, Mark Arnesen.

La mine à ciel ouvert Kalongwe, détenue à 85% par Nzuri Copper, devrait produire sur une durée de vie de 8 ans une moyenne annuelle de 18 657 tonnes de cuivre et 1370 tonnes de cobalt.

