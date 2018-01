RDC: 32MW de disponible pour alimenter la mine Kamoa-Kakula en électricité

(Agence Ecofin) - Ivanhoe Mines a annoncé mardi qu’elle a réussi à presque tripler à 32 MW, la capacité de production de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha, devant approvisionner en électricité son projet Kamoa-Kakula, une des plus grandes mines de cuivre en RDC et Afrique.

En effet, explique-t-elle, elle est en train de réaliser un projet de modernisation dont le but est de mettre à niveau les six générateurs de la centrale. Trois des six générateurs ont déjà mis à niveau, et à terme (en 2019), le projet devrait permettre d’augmenter à 71 MW, la capacité de production de la centrale.

«L'hydroélectricité, avec ses vertus propre et renouvelable, est la meilleure solution énergétique pour soutenir nos priorités de développement alors que nous continuons à chercher des moyens de réduire notre impact sur l'environnement et de produire le cuivre dont le monde a besoin.», a déclaré Robert Friedland, président exécutif de l’entreprise.

Le projet de modernisation de la centrale de Mwadingusha fait partie d’un grand programme visant à mettre à niveau et booster la capacité de production de trois centrales hydroélectriques en RDC.

Une fois terminé, le programme piloté par la firme Stucky en collaboration avec la Société nationale d'électricité (SNEL), Ivanhoe et Zijin Mining, devrait apporter 200 MW supplémentaires au réseau national de la RDC, soit plus qu’assez pour le projet Kamoa-Kakula.